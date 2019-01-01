كالدارا يقترب من العودة للعب مع ميلان

الموعد حدد بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عن موعد عودة مدافع ميلان "ماتيا كالدارا" للعب مع الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

وانضم كالدارا للميلان قادمًا من يوفنتوس في صفقة تبادلية شملت انتقال ليوناردو بونوتشي في الاتجاه المضاد، ولكنه لم يلعب مع ميلان سوى مباراة واحدة في الدوري الأوروبي لتعرضه لإصابة في وتر أخيلس.

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وأوضحت الصحيفة الوردية أن مدافع أتالانتا السابق سيكون جاهزًا للعب مع ميلان في وسط فبراير القادم، وتلك بالتأكيد أخبار سعيدة للمدرب جينارو جاتوزو خاصة بعد فقدان المدافع كريستيان زاباتا للإصابة.

زاباتا كان قد غادر مباراة الروسونيري ضد جنوى للإصابة، وقد أظهرت التقارير فيما بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخده ستُبعده عن اللعب لما يقرب الشهر.