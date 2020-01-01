كالتشيوبولي جديدة؟ اختفاء تسجيلات للتحكيم من مباراة إنتر ويوفنتوس

تفاصيل مثيرة يكشف عنها رئيس لجنة التحكيم الإيطالية السابق

كشفت تصريحات من رئيس لجنة التحكيم الإيطالية السابق عن اختفاء أجزاء من التسجيلات الصوتية الخاصة بالتحكيم المتعلقة بمباراة إنتر ويوفنتوس الشهيرة قبل عامين.

المباراة المشار إليها كانت في الأسابيع الأخيرة من موسم 2017-2018 عندما فاز يوفنتوس بنتيجة 3-2 في ميلانو، وشهدت جدلاً بسبب عدم طرد ميراليم بيانيتش بعد تدخله العنيف على رافينيا رغم سابق تحصله على إنذار.

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وقال جيوسيبي بيكورارو، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الإيطالي ما بين 2016 و2019 مع "إل ماتينو": "تحكيم أورساتو لتلك المباراة جلب لي مشاكل عدة مع الإعلام والجمهور".

وأضاف: "سألت حتى إذا كان يمكن فتح تحقيق بخصوص الأحداث أم لا، لا أعتقد أننا كنا سنجد أدلة على سوء التصرف من قبل الحكم ولكن طلبت الإذن من الاتحاد الإيطالي للبحث".

وواصل بيكورارو: "طلبت شرائط المحادثات بين أورساتو وطاقم حكام الفيديو لتلك المباراة ولكن حصلنا عليها فقط مع انطلاق الموسم الجديد".

وختم: "عندما فتحنا الملف كانت كل الحالات حاضرة ماعدا حالة وحيدة التي كانت تهمنا، وهي تلك المتعلقة ببيانيتش وعدم طرده، وعندما سألنا قيل لنا ليست موجودة".

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التصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الإعلام الإيطالي، وفتحت باب الحديث من جديد عن وجود تلاعب بالتحكيم من جديد في السنوات الماضية بإيطاليا مثل الفترة قبل قضية كالتشيوبولي الشهيرة في 2006.

يوفنتوس بعد تلك المباراة نجح في توسيع الفارق مع نابولي بقمة ترتيب السيري آ، وختم المسابقة مُتوجاً بلقبها، بينما حسم إنتر تأهله أوروبياً لدوري الأبطال على حساب لاتسيو بالجولة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن دانييلي أورساتو تم تعيينه مؤخراً ممثلاً عن الحكام الإيطاليين من قبل الاتحاد الإيطالي ولجنة التحكيم.