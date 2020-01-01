كاكا: وضع رونالدينيو محزن للغاية
وصف ريكاردو كاكا وضع مواطنه وزميله السابق في منتخب البرازيل "رونالدينيو" بالمؤسف والمحزن.
اللاعب التاريخي في نادي برشلونة مسجون حاليًا في أحد سجون باراجواي بتهمة استخدام جواز سفر مزور، وقد أبدى لاعب ريال مدريد السابق تعاطفه الكبير مع مواطنه الذي لعب بجانبه بقميص المنتخب الوطني.
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كاكا تحدث قائلًا "الوضع بأكمله محزن للغاية. ليس لدي معلومات كثيرة للحديث حول الأمور بالتفصيل، لكن بالنسبة لشخص مثلي عاش ويُعد صديقًا لرونالدينيو، رؤيته في مثل هكذا وضع محزنة جدًا".
أتم أسطورة ميلان السابق عن زميله الذي أتم عامه الـ40 في مارس الجاري "أتمنى أن أواصل رؤيته يضحك ويستمتع ويلعب كرة القدم".
جدير بالذكر أن الثنائي البرازيلي لعبا معًا في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان وقتما تُوج منتخب السامبا باللقب بانتصاره على ألمانيا في المباراة النهائية، ولعبا كذلك في مونديال 2006 حين أقصيت البرازيل على يد فرنسا بقيادة زين الدين زيدان من ربع النهائي.