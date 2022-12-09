كاكا: رونالدو تتم معاملته وكأنه "شخص سمين يسير في الشارع"

النجم البرازيلي يؤمن أن منتخب بلاده لا يحصل على الدعم الكافي

يؤمن النجم البرازيلي السابق كاكا، أن مواطنه رونالدو نازاريو لا يحظى بالتقدير الكافي من أبناء بلاده في البرازيل، مشيرًا إلى أن البعض يقوم بمعاملته بطريقة غريبة.

ويؤمن كذلك كاكا أن العديد من البرازيليين لا يدعمون المنتخب الوطني على الرغم من نجاحه المبهر وتحقيق لقب كأس العالم 5 مرات.

وقال صانع ألعاب ريال مدريد وميلان السابق في تصريحات لشبكة " beIN Sports":"من الغريب قول ذلك، لكن العديد من البرازيليين لا يدعمون المنتخب الوطني".

وأضاف:"لو رأيت رونالدو يتجول هنا في قطر سترى الناس تنبهر به وتعامله بطريقة مميزة، ولكن في البرازيل هو مجرد شخص سمين يسير في الشارع".

جدير بالذكر أن رونالدو ساهم في فوز البرازيل ببطولة كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وحصل على هداف البطولة وقتها، كما سجل 62 هدفًا في 98 مباراة دولية.