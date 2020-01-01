صفقة كافاني تنتظر الكلمة الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو

أتلتيكو مدريد لم ينجع في إقناع سان جيرمان حتى الآن..

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع نظيره باريس سان جيرمان ، على ضم إدينسون كافاني، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

الروخي بلانكوس، يرغب بشدة في تعزيز هجومه، قبل مواجهة ريال مدريد ، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني ، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في الدور ثمن النهائي.

صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أشارت إلى استمرار المفاوضات بين الجانبين على أمل التوصل إلى حل قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وسيكون أمام النادي الفرنسي مهمة صعبة لإيجاد بديل حال رحيل كافاني، خاصة أنه لا يوجد الكثير من الوقت، إذ يغلق الميركاتو الشتوي في 1 فبراير المقبل.

ويرغب سان جيرمان في بيع كافاني مقابل 15 إلى 20 مليون يورو، بينما قدم الأتلتي 10 ملايين يورو فقط حتى الآن.

كافاني، شارك في 14 مباراة هذا الموسم، مع البي إس جي، في مختلف المسابقات، إذ سجل 5 أهدف وصنع آخر.