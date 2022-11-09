كاشفًا عن أسباب هبوط الأهلي .. المحياني: لم أحصل على راتبي 7 أشهر

المحياني يدافع عن نفسه

كشف موسى المحياني المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، عن سبب هبوط النادي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على راتبه لمدة 7 أشهر.

وهاجمت جماهير الأهلي المحياني، وحملته مسؤولية هبوط النادي إلى دوري يلو، حيث أكدت على أنه كان مقصرًا في عمله، ولم يستطع فرض الانضباط بين اللاعبين.

المحياني قال خلال تصريحات لبرنامج "برا الـ18" عبر قناة "SSC" السعودية: "الجميع يعلم جيدًا مدى انتمائي وحبي للنادي الأهلي، ولم يصل مرتبي حتى إلى نصف الـ200 ألف ريال كما يُقال".

وتابع: "استمريت لمدة 7 أشهر كاملة، دون الحصول على راتبي، وعلى الرغم من ذلك لم أشتكي أو أتحدث".

وعن أسباب الهبوط قال: "كانت هناك أسباب كثيرة، والفريق كان وضعه الفني غير جيد عندما استلمناه، وضمك والفتح كانوا يفوزون ذهابًا وإيابًا على الفريق".

واختتم المحياني تصريحاته قائلًا: "منذ 5 سنوات لم يحقق الأهلي معدل نقطي فوق الـ55 نقطة، ويجب على جماهير الأهلي مناقشة هذا الأمر ويجدوا له حلًا".