كاشفًا عن سر تواجده بالسعودية .. وليد الركراكي يحسم موقفه من التدريب في دوري روشن

ما سر تواجد الركراكي في المملكة حاليًا؟

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حسم المغربي وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس، موقفه من فكرة التدريب في دوري روشن السعودي مستقبلًا، وذلك في ظل تواجده بالمملكة خلال الوقت الحالي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الركراكي يتواجد في السعودية حاليًا، من أجل مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب، ومتابعة مواطنيه عبد الرزاق حمد الله مهاجم العميد، ورومان سايس مدافع الليوث من ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وبعد سؤاله من جانب الصحيفة عن موقفه من فكرة التدريب في دوري روشن السعودي، قال الركراكي: "أركز خلال الوقت الحالي مع منتخب المغرب، وطموحي هو التدريب في أوروبا".

وأوضح وليد: "إذا لم أقم بالتدريب في أوروبا، فليس لدي أي مانع في التدريب بالمنطقة العربية، خاصة في دوري روشن السعودي".

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ونجح الركراكي في تحقيق إنجازًا تاريخيًا، بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما أصبح أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال عبر التاريخ.

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