كأس العرب 2021 | القرعة وموعد البطولة وكل ما تريد معرفته عن المسابقة

بعد توقف استمر لأكثر من تسع سنوات تعود بطولة كأس العرب للمنتخبات، تعرف على موعد البطولة والقرعة وكل ما تريد معرفته عن المسابقة

تستعد قطر، في شهر ديسمبر المقبل، لاستضافة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توقف استمر لأكثر من تسع سنوات، منذ أن حقق المنتخب المغربي آخر لقب.

وبدأت البطولة عام 1963 في لبنان، دون أن يتم تحديد موعد محدد لإقامتها، بسبب الظروف المختلفة للاتحادات القارية، وليس شرطًا أن يشارك في البطولة المنتخب الأول، إذ تُرسل بعض الاتحادات، منتخب الشباب أو المنتخب الأولمبي.

المزيد من الفرق

واستضافت السعودية، النسخة الأخيرة من البطولة في 2012، والتي شهدت مشاركة 11 منتخبًا، وفاز أسود الأطلس، باللقب في النهاية، على حساب المنتخب الليبي بركلات الترجيح.

فضيحة برشلونة وكارثة ليفربول .. صدمات ونتائج كارثية في 2020

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا تاريخ بطولة كأس العرب، وموعد قرعة وبطولة النسخة العاشرة من المسابقة.

من أكثر المنتخبات مشاركة في كأس العرب؟

منتخبا الأردن والكويت، هما الأكثر ظهورًا في المسابقة، إذ شارك كل منهم 8 مرات، بينما يعتبر موريتانيا، عمان، والإمارات هم الأقل بمشاركة وحيدة لكل منتخب.

وفي النسخة الأولى من المسابقة، حقق المنتخب التونسي اللقب على حساب لبنان، بينما يعد المنتخب العراقي الأكثر إحرازًا للألقاب برصيد 4 مرات في أعوام 1964، 1966، 1985، 1988.

متى تبدأ بطولة كأس العرب 2021، وما المنتخبات المشاركة؟

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في شهر نوفمبر الماضي، عن عودة كأس العرب، في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من الشهر ذاته لعام 2021، في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.

وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

ميسي في مركز متأخر والمجد للصغار.. أكثر نجوم أوروبا صناعة للفرص في 2020

وستشهد البطولة، مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.

متى قرعة بطولة كأس العرب 2021، وما هو نظام البطولة؟

ومن المنتظر أن تُقام قرعة البطولة، في شهر إبريل المقبل، على أن يبدأ بعدها طرح تذاكر المباريات للبيع.

وسيتأهل أعلى 10 منتخبات وفقًا لتصنيف الفيفا في شهر إبريل إلى الأدوار النهائية مباشرة، بينما سيلعب الـ 12 منتخبًا المتبقيين، تصفيات تؤهل للأدوار النهائية.

وسيتم تقسيم الفرق الـ 16 التي تأهلت إلى الأدوار النهائية، على أربع مجموعات، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي يوم 18 ديسمبر.

ما الملاعب التي تستضيف بطولة كأس العرب 2021؟

ستقام البطولة على، 7 ملاعب من أصل 8 ملاعب في قطر، تستضيف مباريات كأس العالم 2022، وهي استاد البيت في الخور، واستاد الجنوب في الوكرة.

وفي الدوحة ستكون المباريات في ملعبي استاد راس أبو عبود، واستاد التمامة، وفي الريان ستكون المباريات على، استاد المدينة التعليمية، واستاد الريان، واستاد خليفة الدولي.