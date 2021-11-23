ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بدأ العد التنازلي، لبطولة كأس العرب 2021، والتي ستستضيفها الملاعب القطرية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف استمر 9 سنوات منذ أن حققت المغرب آخر لقب في البطولة بعام 2012.

الآن تعود المسابقة بعد غياب طويل امتد منذ عام 2012، بالنسخة الأخيرة التي أقيمت في السعودية، ومعها تتجه أنظار الجماهير العربية كلها إلى قطر التي تأخذ هذه المسابقة الإقليمية للتأكيد على استعدادها للمسابقة الأكبر، كأس العالم 2022.

وبطبيعة الحال وفي ظل مشاركة كافة المنتخبات العربية القوية، سيطمح الجميع إلى متابعة البطولة التي يُتوقع لها ان تكون مليئة بالإثارة والحماس، سواء من الملعب أو من خلف شاشات التلفاز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة بطولة كأس العرب 2021.

متى ينطلق كأس العرب 2021؟

من المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العرب، في الفترة من 30 نوفمبر 2021 وحتى 18 ديسمبر ذاته لعام 2021، في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.

وتكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، قطر، العراق، عمان، البحرين، تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا، المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، مصر، الجزائر، لبنان، بالإضافة إلى منتخب السودان.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

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لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.

كيف يمكنني متابعة بطولة كأس العرب 2021 عبر الإنترنت؟

ستقوم قناة بي إن سبورتس، على موقع يوتيوب بإذاعة المباريات على الإنترنت، كما لم تعلن أي منصة أو قناة أخرى حتى الآن بإذاعة المباراة عبر الإنترنت.

وسيقوم موقع جول بالتغطية المباشرة للعديد من مباريات البطولة، ويمكنك متابعتها على موقع جول قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.