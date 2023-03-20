جدول مباريات كأس الرابطة المصرية 2023 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين 2023، ومواعيد المباريات والقنوات الناقلة للنسخة الثانية من البطولة..

تعود بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين في نسختها الثانية، وهي البطولة التي أطلقتها رابطة الأندية المصرية، وخرجت إلى النور في الموسم الماضي، مع سعي الرابطة إلى إحداث تغيير شامل وكبير في كرة القدم المصرية.

الرابطة تهدف من خلال إنشاء البطولة الجديدة إلى زيادة مداخيل الأندية المصرية وزيادة التنافسية بينهم، وخلق المزيد من الحوافز لاكتشاف لاعبين جدد، خاصة وأن البطولة تقام خلال فترة توقف الدوري المصري.

وأجريت قرعة النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن كأس الرابطة المصرية، ونظام البطولة، وجدول مبارياتها.

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ما هي كأس الرابطة المصرية؟

كأس الرابطة المصرية هي بطولة انطلقت في عام 2022، تحمل اسم الجهة المسؤولة عن تنظيم الدوري المصري الممتاز، وستكون البطولة الثالثة في الموسم الكروي المصري بعد الدوري والكأس.

ولا تعتبر بطولة كأس الرابطة اختراعًا خالصًا في مصر، حيث تتواجد في عدد من الدول الأوروبية والعربية، أشهرها كأس الرابطة الإنجليزية وكذلك الفرنسية، وعربيًا سنجد كأس الخليج العربي التي تعتبر كأس رابطة الدوري الإماراتي.

ما هي الأندية المشاركة في كأس الرابطة المصرية ونظام البطولة؟

تخوض الأندية التي تلعب منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز منافسات بطولة كأس الرابطة، وهي الأندية الثمانية عشر المتواجدة في الدوري.

وعكس النسخة الأولى التي أقيمت بنظام المجموعات، قررت رابطة الأندية المصرية للمحترفين إقامة البطولة بنظام خروج المغلوب، بعد دور تمهيدي ضم 4 أندية تأهل منها فريقان إلى دور الستة عشر، الذي يقام بنظام مباراة واحدة يتأهل منها الفائز إلى الدور التالي.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الرابطة المصرية؟

تُبث فعاليات بطولة كأس الرابطة المصرية فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، فيمكن مشاهدتها عبر موقع "كورة بلس".

جدول مباريات كأس الرابطة المصرية للمحترفين 2023

جدول مباريات كأس الرابطة المصرية للمحترفين 2023 - دور الـ16

المباراة الموعد النتيجة الملعب المقاولون العرب - حرس الحدود الأحد 19 مارس 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية 0-0 (6-5) بركلات الترجيح المقاولون العرب غزل المحلة - الإسماعيلي الإثنين 20 مارس 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية غزل المحلة الاتحاد - فاركو الإثنين 20 مارس 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية الإسكندرية سيراميكا كليوباترا - سموحة الثلاثاء 21 مارس 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية المقاولون العرب فيوتشر - طلائع الجيش السبت 25 مارس 2023،

21:15 مصر، 22:15 السعودية بتروسبورت بيراميدز - إنبي السبت 25 مارس 2023،

21:15 مصر، 22:15 السعودية الدفاع الجوي الزمالك - البنك الأهلي الأحد 26 مارس 2023،

21:15 مصر، 22:15 السعودية القاهرة الدولي الأهلي - المصري الإثنين 27 مارس 2023،

21:15 مصر، 22:15 السعودية برج العرب

جدول مباريات كأس الرابطة المصرية للمحترفين 2023 - الدور التمهيدي

المباراة الموعد النتيجة الملعب أسوان - غزل المحلة السبت 19 نوفمبر 2022 0-0 (3-1) بركلات الترجيح أسوان الداخلية - حرس الحدود السبت 19 نوفمبر 2022 2-1 السويس الجديد

ما هو موعد كأس الرابطة المصرية للمحترفين؟

انطلقت بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين يوم 19 نوفمبر 2022 بانطلاق الدور التمهيدي، وذلك خلال التوقف الخاص ببطولة كأس العالم 2022.

فيما يقام دور الستة عشر من البطولة خلال التوقف الدولي في شهر مارس 2023.

ما هي جوائز كأس الرابطة المصرية؟

لم تتغير جوائز النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، كشفت الرابطة المصرية للأندية أن إجمالي جوائز المسابقة يتجاوز ثلاثة ملايين جنيه مصري.

ويحصل كل نادٍ يشارك في البطولة على 100 ألف جنيه مصري، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه.

أما صاحب المركز الثالث فتصل قيمة جائزته المالية إلى 500 ألف جنيه، والوصيف يحصل على مليون جنيه.

أما بطل النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية فيحصل على 1.5 مليون جنيه مصري.