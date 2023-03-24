كاسيميرو يعلق على أنباء تولي أنشيلوتي للبرازيل: كان العمل معه رائعًا

أمنية واحترام .. كاسيميرو يتحدث عن ارتباط أنشيلوتي بتدريب البرازيل

طلب كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل وضع حد للتكهنات المحيطة باحتمال تدريب كارلو أنشيلوتي للمنتخب البرازيلي احترامًا للمدرب الإيطالي ونادي ريال مدريد.

وقال كاسيميرو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب الودية التي ستلعب يوم السبت المقبل في طنجة: "إنه مدرب أعرفه جيدًا وصديق وكان من دواعي سروري العمل معه، لكن أنشيلوتي لديه ناد وعلينا احترام النادي الذي يتواجد فيه واحترام أنشيلوتي".

وأضاف: "فاز بكل شيء ولديه خبرة كبيرة بلا شك، أنشيلوتي مدرب رائع".

ووفقًا للصحافة البرازيلية، فإن أنشيلوتي هو المرشح الرئيسي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتولي زمام القيادة بدءًا من يونيو، حيث يتولى القيادة مؤقتًا رامون مينيزيس مدرب منتخب البرازيل للشباب تحت 20 سنة.

وأكد كاسيميرو أن مينيزيس هو مدرب منتخب البرازيل حاليًا وأن غرفة الملابس تتعامل معه وكأنه سيدربهم في ​​مونديال كأس العالم المقبل دون التفكير في أنه يتولى المسؤولية مؤقتًا قائلًا: "نحن نعلم أن الحياة هي فرص اليوم هو مدرب مؤقت، ولكن إذا قام بعمل رائع ولم يتم قبول الأسماء التي يريدها رئيس الاتحاد البرازيلي، فإن رامون سيستمر".

وأتم: "لدينا أمل في استقدام مدرب جيد للتعامل مع لاعبين رائعين لأن البرازيل لديها 30 أو 40 أو 50 لاعبًا من مستوى استثنائي، يمكنهم تكوين ثلاثة أو أربعة فرق من المستوى الأول في العالم".