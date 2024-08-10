رسالة قصيرة تحسم كل شيء .. تين هاج يقرر مصير كاسيميرو بعد خسارة الدرع الخيرية

ماذا قال مدرب مانشستر يونايتد؟

وجه الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مانشستر يونايتد، رسالة حاسمة بشأن مستقبل البرازيلي كاسيميرو، لاعب الفريق، عقب خسارة لقب الدرع الخيرية أمام جاره مانشستر سيتي.

وقدم تين هاج عرضًا جيدًا بفريق اليونايتد، على ملعب ويمبلي، قبل أن يتمكن مانشستر سيتي من انتزاع هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت فوز السيتي باللقب بنتيجة (7-6).

وعلّق تين هاج على مستقبل كاسيميرو، عقب المباراة، قائلًا "ليست لدي أي إشارة بأنه لن يبقى (مع الفريق)، ونحن سعداء للغاية بذلك"، ليضع كلمة النهاية حول أي إمكانية لرحيل البرازيلي خلال موسم الميركاتو الصيفي.

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ويرتبط كاسيميرو بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2026، فيما قدم البرازيلي مستويات جيدة خلال جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد، كما شارك في لقاء الدرع الخيرية، وكان ثاني الأعلى تقييمًا في صفوف الفريق، خلف البديل جارناتشو الذي أحرز هدف اليونايتد في اللقاء.

وخاض كاسيميرو 32 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد، خلال الموسم الماضي، في مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد، وكأس كاراباو، ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وارتبط اسم كاسيميرو برغبة أندية دوري روشن السعودي في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، وعلى رأسهم الأهلي والقادسية.