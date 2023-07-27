"كاسيميرو لا يزال لاعبًا في ريال مدريد" .. عودة مثلث برمودا تثير شجن كارلو أنشيلوتي!

أهم تعليقات كارلو أنشيلوتي بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية التحضيرية للموسم الجديد..

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بالأداء الذي قدمه فريقه خلال فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت فجر الخميس على ملعب "NRJ" في مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية لموسم 2023-2024.

مواجهة مانشستر يونايتد شهدت اعتماد أنشيلوتي مجددًا على طريقة 4-4-2 الماسية، مع وجود جود بيلينجهام خلف ثنائي هجوم يضم رودريجو وفينيسيوس جونيور.

أنشيلوتي عبر عن سعادته بمستوى فريقه خلال التصريحات التي أدلى بها بعد المباراة، ونقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية حيث قال: "لقد كانت مباراة جيدة، لعبنا بشكل جيد خاصة في الشوط الأول، لقد دافعنا بشكل أفضل مما كان عليه الوضع في المباراة الأولى، في الشوط الثاني أظهرنا موقفًا جيدًا، وخرجنا راضين بالنتيجة".

وعن مدى تكامل الفريق قال المدرب الإيطالي: "لدينا فريق ليس لديه أي غرور، وهذا هو أهم شيء، القائمة جيدة للغاية، إنها مكتملة بالنسبة لي".

ومرة أخرى، سُئل أنشيلوتي عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي، ليرد قائلًا: "مبابي؟ أريد سؤالًا آخر".

وفي ختام تصريحاته تطرق أنشيلوتي للحديث عن مواجهة البرازيلي كاسيميرو للمرة الأولى بعد رحيله عن ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022.

وقال أنشيلوتي عن مواجهة البرازيلي: "كاسيميرو، نحن نحبه كثيرًا، بالنسبة لنا إنه لا يزال لاعبًا ريال مدريد، هو أسطورة للنادي".