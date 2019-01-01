كاسيميرو: مارسيلو أفضل ظهير في العالم

لاعب وسط ريال مدريد يتحدث عن المباراة أمام أتليتكو مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد انتصار الفريق في الديربي على جاره أتليتكو مدريد بالثمين والقيم، خاصة لقوة المنافس وجودة مدربه دييجو سيميوني.

وأحرز كاسيميرو الهدف الأول لريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو قبل أن يتعادل أنتوان جريزمان لأصحاب الملعب، إلا أن سيرجيو راموس أعاد التقدم للضيوف من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف جاريث بيل الهدف الثالث والحاسم للريال.

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اللاعب البرازيلي أكد أن هدف الحكام هو مساعدة الفريقين، فيما اعترف بوجود احتكاك مع ألفارو موراتا في اللقطة التي طالب بها لاعبو أتليتكو بركلة جزاء، لكنه شدد في نفس الوقت أن هذا التلامس لا يرتقي لدرجة احتسابه ركلة جزاء.

وقال حول زميله فينيسيوس جونيور "يجب أن نكون هادئين معه، هو يُظهر بالفعل أنه لاعب لريال مدريد، لكن علينا ألا نضع ضغوطات عليه لأنه مازال في عامه الـ18 فقط".

أخيرًا قال حول مواطنه مارسيلو الذي لا يعيش أفضل أيامه في سانتياجو بيرنابيو "هو أفضل ظهير في العالم ونحن نملكه إلى جانبنا، نحن معه حتى الموت".