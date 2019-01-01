كاسيميرو: بوسكيتس أهم لاعب في برشلونة بعد ميسي

لاعب ريال مدريد يكيل المديح لبوسكيتس

أشاد كاسيميرو، لاعب ريال مدريد بسيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة مشيراً إلى أنه أهم لاعب في الفريق الكتالوني بعد الأسطورة ليونيل ميسي.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية: "بجانب ميسي، يعتبر بوسكيتس هو اللاعب الأكثر أهمية في برشلونة خلال السنوات الأخيرة".

وواصل: "الجميع يتحدث عن ميسي وسواريز ومن قبلهم نيمار، ولكن بالنسبة لي بوسكيتس واحد من أهم اللاعبين في الفريق".

وأردف: "بعيداً عن إنييستا وتشافي، فإن بوسكيتس كان دائماً يعمل بجهد هو واحد من أفضل لاعبين الوسط الدفاعيين في العالم".

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وفي وقت سابق، امتدح بوسكيتس اللاعب البرازيلي، ليشكره كاسيميرو ويقول: "إنه لشرف لي أن أسمع تلك التصريحات منه".

وحول المقارنة بينهما، قال لاعب ريال مدريد: "المقارنة بيننا مختلفة، فهو لا يمتلك قدرة جسدية مثلي، ولكنه يكون في أماكن مميزة في الملعب وهذا مهم للغاية".