كاسياس يسخر من خصوم ريال مدريد: وصلنا إلى ذلك دون أفضل حارس في العالم!

كاسياس يقلل من منافسي ريال مدريد...

سخر إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد، الأسبق من منافسي الميرينجي، بعدما فشلوا في استغلال إصابة الحارس الأساسي للفريق الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كاسياس في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية: "عندما تلعب مع ريال مدريد، وهو النادي الأكثر أهمية في العالم يتعين عليك تقديم كل ما لديك، في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة، اتبع الفريق أسلوبًا جديدًا كانوا يريدون الاحتفاظ بالنتيجة".

وأضاف: "بكل تأكيد تشعر بالضغط مجرد ارتداء قميص ريال مدريد، عندما ترتدي هذا القميص يجب أن تعلم أنك تمثل ملايين المشجعين حول العالم، ليس فقط في إسبانيا".

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وتابع: "الشيء الغريب أنه حتى بعدما فقد ريال مدريد تيبو كورتوا، أفضل حارس في العالم بسبب الإصابة، وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويقترب من الدوري الإسباني، ريال مدريد حقًا فريق كبير جدًا".

وتطرق الحارس الإسباني، للحديث عن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للملكي، وقال عنه: "إنه مدرب يعرف كيف يفوز وكيف يسيطر على غرفة خلع الملابس، إنه مثل الحرباء الفريق يتغير ولكنه يعرف كيف يحقق هدفه بطريقته، من الجيد أن يتواجد مع ريال مدريد، فهو يعرف كيفية الفوز بشكل جيد، كما أنه يحب مدريد وإسبانيا".

وعند سؤاله عن مباراة الكلاسيكو القادمة أمام برشلونة قال كاسياس: "هناك حالة حزن وغضب في برشلونة بسبب عدم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، من ناحية أخرى نجد العكس في مدريد، يدخل الفريق المباراة مفعمًا بالطاقة والثقة، كما أنه مرشح أكبر للفوز بالدوري، خاصة إذا فاز أو تعادل في الكلاسيكو، إن لم يخسر مدريد لن يخطر على بال المشجعين واللاعبين سوى نسبة قليلة من خسارة اللقب".