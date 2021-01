كاسياس: دوناروما يستحق اللعب في نادٍ تاريخي!

أثار النجم الإسباني المعتزل إيكر كاسياس غضب جمهور ميلان بتصريحه بخصوص حارس الفريق جيانلويجي دوناروما عقب لقاء تورينو السبت في الدوري الإيطالي.

ميلان فاز السبت بهدفين نظيفين على ضيفه تورينو ليعزز صدارته لجدول الدوري الإيطالي، في لقاء شهد عدة تصديات مميزة من دوناروما.

وقال كاسياس عبر حسابه على "تويتر": "في رأيي الشخصي دوناروما يجب أن يلعب في نادٍ أكثر عراقة".

وتابع: "خطأ مني قول ذلك، ميلان يملك التاريخ ولكن أقصد فريقاً يملك زخماً أكبر في أوروبا بالوقت الحالي".

وختم: "ليلة سعيدة لكم جميعاً وآمل أن أراكم غداً".

A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good night everyone!! See you tomorrow. Maybe....