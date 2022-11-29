كاسميرو ينتفض ضد المحتفلين بإصابة نيمار، ماذا قال؟
انتقد لاعب المنتخب البرازيلي كاسيميرو الجماهير التي احتفلت بإصابة زميله في الفريق نيمار دا سيلفا بعد أن خرج من مواجهة صربيا بسبب تورم في كاحله وغاب عن لقاء سويسرا.
نيمار كان قد أصيب في لقاء صربيا، وغادر أرض الملعب في الدقيقة 80 بسبب تورم في كاحله، لكنه طمأن الجماهير العاشقة للبرازيل على تحسنه وإمكانية عودته في دور الـ 16 من خلال صور نشرها عبر إنستجرام لكاحله.
وعن ذلك، تحدث كاسيميرو للصحفيين، حيث قال: "من العار أن يتمنى الناس الأذى للآخرين. إنهم يفتقرون إلى الشخصية تمامًا. أعتقد أن التعليم يأتي من المهد. أنا شخصياً حزين لأن نيمار لا يستحق هذا، فهو يساعد الآخرين كثيرًا".
كما اعترف لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بأنه على الرغم من وجود لاعبين يمكن أن يحلوا محل نيمار، لكن لا يمكن لأي منهم أن يضاهي مستواه، حيث أضاف: "لدينا لاعبون ذوو كفاءة، لكن إذا قارناهم بنيمار، فمن الصعب أن نجد لاعبًا في مستواه. نطاق الخيارات واسع جدًا، وهو أمر جيد لنا، لكن علينا أن نكون واقعيين ونقبل أن نيمار هو الأفضل ونجم الفريق".
جدير بالذكر أن منتخب البرازيل يستعد لمواجهة الكاميرون يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.
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