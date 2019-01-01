كاسميرو: غاضبون من الحكم وكان عليه العودة للـ VAR

كاسيميرو يلقي اللوم على حكم الكلاسيكو بسبب ركلة جزاء فاران

قال كارلوس هنريكي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد إن حكم اللقاء كان عليه مراجعة تقنية الفيديو في لقطة تدخل لونجليه على رافائيل فاران داخل منطقة الجزاء خلال شوط المباراة الأول.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، المواجهة المثيرة بين برشلونة وريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، والذي جرى بينهما مساء اليوم، في إطار الجولة العاشرة من الليجا .

وعقب المباراة التي شهدت الكثير من الإثارة رغم عدم تسجيل أي أهداف، قال كاسيميرو إن إلقاء اللوم على التحكيم أمر غير مقبول في المطلق، ولكن لاعبو الفريق الملكي يشعرون بالضجر قليلًا.

وأضاف: "لا أنتقد أداء حكم اللقاء، ولكنني أعتقد أنه لم يشاهد لقطة فاران ولونجيليه بالشكل الذي يتيح له اتخاذ القرار الصحيح، لذلك كان عليه مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من قراره"

وتابع: "لعبنا المباراة بشكل جيد وكنا الأفضل في أوقات كثيرة، لقد حصلنا على الكثير من هذه الإيجابيات حتى وإن لم نفز، مع التأكيد على أننا كنا نريد الانتصار وتتويج هذا الأداء"

وأردف: "كانت هناك شكوك حول مشاركتي بشكل أساسي، لقد كانت هناك العديد من الدكمات ولكنني تمكنت من المشاركة في النهاية وكنت أريد مساعدة فريقي من أجل الخروج بالنتيجة التي أردناها"

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في النهاية انتهت المباراة بالتعادل السلبي، في قمة حملت تفاصيلها ما هو أكبر من النتيجة، وعاد فيها الكلاسيكو إلى متعة الماضي، وأكد فيها ريال مدريد أنه عاد بالفعل، وأنه ليس ذلك الفريق الذي بدأ الموسم بشكل مهتز.