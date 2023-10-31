كاسترو يعترف بعد فوز النصر: فكرت في الهلال .. وهذا ردي على اتهامات ستيفن جيرارد!

لويس كاسترو يعلق بعد فوز النصر على الاتفاق

أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز على الاتفاق "العنيد"، مساء اليوم الثلاثاء.

النصر فاز على الاتفاق (1-0)؛ ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا الأفضل في الملعب، واستحقينا الفوز والتأهل للدور المقبل".

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واعترف المدرب البرتغالي، بأنه فكر بعد طرد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا أمام الاتفاق، في سيناريو الهلال، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك عندما قلب فيه النصر تأخره ضد الزعيم بهدف إلى الفوز (2-1)، على الرغم من النقص العددي في آخر 20 دقيقة.

وأضاف: "أنا على ثقة كبيرة في نجوم النصر.. لعبنا آخر 15 مباراة، وحققنا الفوز في 14 منها".

وبخصوص اتهامات الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، مدرب نادي الاتفاق، بقيام الحكم بمساعدة النصر على الفوز.. علق لويس كاسترو؛ قائلًا: "لا أحب الرد على زملائي المدربين".

وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر كاسترو، أن الحكم حرم النصر من ركلتي جزاء، بالإضافة إلى إلغائه هدف صحيح للفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الحكم ألغى هدفًا لنادي النصر، سجله تاليسكا في الشوط الأول؛ بحجة تواجد زميله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في حالة تسلل، رغم عدم لمسه الكرة.