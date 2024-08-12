بعد ثورة جماهير النصر .. براءة كاسترو من تعمّد استبعاد نواف العقيدي قبل السوبر!

قرار كاسترو أثار غضبًا كبيرًا بين جماهير النصر..

فجّر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد قراره باستبعاد الحارس نواف العقيدي، من قائمة الفريق المسافرة إلى أبها، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون، يوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، حيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، السبت، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأهلي والهلال، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن كاسترو، قرر استبعاد نواف العقيدي، من بعثة الفريق التي تغادر ظهر اليوم، إلى أبها، وهو الأمر الذي فجر حالة من الغضب بين جماهير النصر، والتي تساءلت بشأن السر وراء ذلك القرار، خاصة وأن البرازيلي بينتو كريبسكي، حارس النصر الجديد، عاد للتو من الإصابة ليشارك في التدريبات الجماعية، فيما يبدو أن المدرب البرتغالي قرر الاعتماد عليه في البطولة.

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وجاء قرار كاسترو رغم مقطع نشره وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، مع نواف العقيدي، والذي قال فيه الحارس إنه جاهز للمشاركة في كأس السوبر، ويعد الجماهير بتحقيقق البطولة.

وأعرب مشجعو النصر عن استيائهم الكبير من قرار كاسترو، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتتويج النصر بطلًا لكأس الملك سلمان للأندية، ليصف أحد المتابعين الأمر بأنه استهداف واضح للحارس الشاب، فيما رجّح آخر بأن يكون راغد النجار هو الحارس الأساسي للفريق في البطولة، كما وُصف القرار بأنه محاولة من قِبل كاسترو لتعجيل إقالته من قِبل الإدارة.

وحسم الإعلامي علي العنزي، الجدل حول سبب قرار كاسترو باستبعاد نواف العقيدي، من مواجهة التعاون، قائلًا إن اللاعب يعاني من الإصابة، ولديه اليوم، جلسة علاجية صباحًا.