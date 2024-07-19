كاسترو على حق .. لاعب النصر يفجر غضب الجماهير بلقطة لا تتجاوز 4 ثوانٍ!

ماذا حدث في معسكر البرتغال؟

سادت حالة من الغضب بين جماهير النصر، بعد تداول لقطة لا تتعدى بضع ثوانٍ، من قلب تدريبات الفريق الكروي الأول في معسكر البرتغال، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

بطل القصة هذه المرة، هو لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم، والذي أثار استياء الجماهير النصراوية، خلال مشاركته في تدريبات قفز الحواجز، حيث تم تداول لقطة للاعب وهو يتجاوز الحاجز دون قفز، ليواصل المرور بجانبه.

وتلقى الصليهم، اتهامات من قِبل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستهتار في التمرين، فيما أثار قلق أحد المتابعين بشأن موسم النصر المُقبل، بعد وصف ما فعل اللاعب بـ"عنوان المرحلة" والتي تعكس عدم الجدية في المران، كما ظهرت مُطالبات برحيله عن قلعة الأصفر، وهو الأمر الذي كشف عنه المدير البرتغالي لويس كاسترو، قبل سفر بعثة الفريق إلى البرتغال، حيث اختار الصليهم ضمن المُرشحين للرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان النصر قد تعادل مع لوليتانو البرتغالي بنتيجة (1-1)، فيما يستعد لملاقاة ماريتيمو، في مباراة ودية مُغلقة، مساء اليوم، ضمن معسكر الفريق في البرتغال، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويشهد خوض 6 مباريات ودية أمام فرق فارنزي وبورتيمونينسي وبورتو ولوسيتانو في أيام 20 و24 و28 و30 يوليو، قبل السفر إلى إسبانيا، لخوض الفترة التحضيرية الثانية، والتي تشهد خوض مباراتين وديتين، ثم العودة إلى الرياض في 8 أغسطس.

يذكر أن عبد المجيد الصليهم (30 عامًا) انتقل إلى صفوف النصر في سبتمبر 2020، قادمًا من صفوف الشباب، في صفقة انتقال حر، ويرتبط اللاعب بعقد مع الأصفر حتى صيف 2026، بعد تجديد عقده خلال العام الماضي، إلا أن المدرب كاسترو اعتمد على الصليهم كلاعب بديل في أغلب مبارياته مع النصر خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 25 مباراة رسمية بكافة المسابقات، بإجمالي 683 دقيقة، وسجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين في 16 لقاء بدوري روشن السعودي.