كاسانو يواصل الجدل: مانشيني يشاهد التلفاز وقطر في المونديال!

لا يمكن تقبل غياب الأتزوري بهذا الشكل

لا يتوقف النجم الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو عن إثارة الجدل بتصريحاته ويبدو غير مستعد لتفويت الفرصة أبدًا للإدلاء بتصريحات نارية.

ومن غير المنطقي أن يمر مونديال قطر 2022 مرور الكرام على كاسانو، الذي تحدث بشكل ساخر عن الغياب الإيطالي المدوي عن المسابقة.

وقال كاسانو في تصريحات لبرنامج "بوبو تي في" على "تويتش": "سيكون شهرًا صعبًا للغاية علينا (إيطاليا)".

وبرر ذلك قائلًا: "دعونا نتخيل كيف أن مانشيني والفريق الذي يمتلكه والمسار الذي شكله سيجد نفسه مشاهدًا لمنتخبات مثل قطر أو أخرى أضعف تشارك في كأس العالم عبر التلفاز بينما تغيب إيطاليا!".

كاسانو ربما لا يدري أن هناك تصفيات أخفقت إيطاليا في الوصول إلى كأس العالم من خلالها، وأن اللوم لا يقع أبدًا على قطر كدولة منظمة في عدم استطاعة الأتزوري المرور من مقدونيا الشمالية، التي لم تتأهل هي الأخرى لكأس العالم!.