كاسانو: ريال مدريد كان يوزع علينا خمسة كيلو نوتيلا شهرياً!

تفاصيل غريبة عن النادي الملكي يكشفها لاعبه السابق

كشف النجم الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو عن تفاصيل مثيرة عن فترته في ريال مدريد وكيف عانى من مشاكل في زيادة الوزن بسبب سياسات النادي الملكي.

كاسانو انتقل في 2006 إلى ريال مدريد، ولكن فشل في التألق ودخل في مشاكل عدة مع مواطنه فابيو كابيلو، مدرب الفريق، ليرحل إلى سامبدوريا الصيف التالي.

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وقال كاسانو في برنامجه الأسبوعي مع كريستيان فييري: "بعد وصولي مباشرة إلى ريال مدريد فقدت 12 كيلو، ثم وصل كانافارو واكتسبتهم مجدداً!".

وأكمل: "في ريال مدريد شركة نوتيلا كانت أحد الرعاة، النادي كان يرسل لنا 5 كيلو كل شهر منها".

وحول علاقته مع كابيلو: "بعد وصوله سجلت هدفين وصنعت مثلهما في مباراتين، شعرت أنني ملك العالم، ولكن استبدلني أمام ليون وتعاركنا في خيريز".

وواصل: "بعدها قرر استبعادي من الفريق، في سبعة أشهر اكتسبت 14 كيلو، كنت آكل النوتيلا مباشرة بالملعقة، لم يهمني شيئاً، كان الأمر مقززاً".

وختم: "أشعر بالأسف لكابيلو، هو شخص أحبه للغاية".

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كاسانو اعتزل كرة القدم بعد تجارب أخيرة غير ناجحة في إيطاليا، واتجه للتحليل التلفازي.