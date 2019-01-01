كازورلا يكشف عن مكان اعتزاله

لاعب أرسنال السابق بدأ يفكر في خطوات اعتزاله

أكد سانتي كازورلا، لاعب فياريال الإسباني، أنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية بالدوري الأمريكي.

اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، أعاد اكتشاف نفسه من جديد مع فياريال بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة القوية التي لحقت به في الكاحل.

تألق كازورلا رفقة فياريال، جعله يعود إلى قائمة المنتخب الإسباني للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وقال متوسط الميدان في تصريحات صحفية: "أفكر في اللعب بالدوري الأمريكي، كما إنني أحب الولايات المتحدة".

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لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، متألق بشكل كبير هذا الموسم في الدوري الإسباني بعدما قام بتجديد عقده مطلع الموسم الحالي، إذ شارك في 12 مباراة مع فريقه سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم.