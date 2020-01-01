كارينيو: فيتوريا قادر على التتويج بالدوري مع النصر هذا الموسم

المدرب الأوروجوياني يؤكد على أن الهلال والنصر سيتساويان في النقاط.

تحدث الأرجنتيني دانيال كارينيو، المدير الفني لفريق نادي الوحدة، عن الصراع بين الهلال والنصر على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما.

الوحدة حقق الفوز مؤخرًا على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كارينيو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نشعر بالسعادة لتواجدنا في المركز الثالث بعد تحقيق الفوز على الاتحاد، في المباراة الأخيرة التي جمعت بيننا".

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المدرب الأوروجوياني تابع: "أعلم أننا نقدم مستويات جيدة، ولكني أرى أن أهم شيء هو قتال لاعبي الفريق، وإيمانهم بقدراتهم خلال المباراة".

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مدرب الوحدة أردف: "أتوقع أن يتساوى الهلال والنصر في النقاط خلال الجولات القادمة، لأن النصر فريق كبير ويمتلك لاعبين رائعين تحت قيادة مدرب مميز".

دانيال اختتم تصريحاته قائلًا: "فارق النقاط بين الهلال والنصر ليس كبيرًا، والبرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأصفر، يستطيع الحفاظ على لقب الدوري السعودي هذا الموسم".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 39 نقطة.