كاريلي يصدم جماهير الاتحاد ويُنقذ الإدارة من "ورطة" المهاجم

الاتحاد يستعد لمواجهة الرجاء في نهائي البطولة العربية

أدلى فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد بتصريحات مثيرة فاجأ بها جمهور العميد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق ضد الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد يتواجد حاليًا في المغرب لخوض النهائي يوم غدٍ السبت، وقد غادر جدة بعد فوزه على الرائد في مباراة مقدمة من الجولة الثانية من الدوري السعودي بثلاثة أهداف دون رد.

ما الذي قاله كاريلي وصدم الجماهير وأنقذ الإدارة؟

جماهير الاتحاد دشنت العديد من الهاشتاجات التي طالبت من خلالها بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد يُعوض ألكسندر بريجوفيتش الذي سيرحل قريبًا بعد توصله لاتفاق حول فسخ عقده بالتراضي.

كاريلي فاجأ تلك الجماهير بقوله أنه لم يطلب من الإدارة ضم مهاجم بل طلب التعاقد مع لاعبين في مراكز أخرى، إذ قال "أنا شخصيًا لم أطلب أي مهاجم، لم أتحدث مع الإدارة أبدًا حول الأمر وأرى شخصيًا أن الفريق بحاجة للاعبين في مراكز أخرى".

تصريح المدرب البرازيلي يُعد بمثابة حبل إنقاذ لإدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي من غضب الجماهير لعدم تعاقدها مع مهاجم جديد حتى الآن، لكنه كان مفاجئًا للجماهير التي ترى أن الفريق لن يستطيع المنافسة على اللقب إلا بالتعاقد مع مهاجم قوي.

كاريلي: علينا إعادة ترتيب الاتحاد من الداخل

المدرب أكد على ضرورة ترتيب المنزل من الداخل في الاتحاد، موجهًا رسالة للجماهير طالب خلالها بضرورة دعم الفريق حتى النهاية.

مضيفًا "الاتحاد يحتاج الآن إعادة ترتيب أموره من الداخل، أطلب من الجماهير مواصلة دعم الفريق وأؤكد لهم أننا نبذل كل جهدنا ونعدهم بالقتال حتى النهاية لتحقيق الفوز على الرجاء والعودة باللقب، الاتحاد يستحق الفوز بالبطولة العربية".

"استعدينا جيدًا جدًا للمباراة، ولدي ثقة كبيرة في قدرة الاتحاد تحقيق اللقب، لكن ذلك لن يحدث سوى بالأداء الجيد واستثمار جميع الفرص التي ستُتاح في اللقاء".

مدرب الاتحاد يُقلل من غياب حجازي عن النهائي العربي

الاتحاد سيخوض المباراة النهائية دون نجم دفاعه أحمد حجازي للإيقاف، وفيما يُسيطر القلق على جماهير الفريق من غياب المدافع المصري، أكد المدرب فابيو كاريلي عدم تأثر فريقه بهذا الغياب.

إذ قال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "حجازي لاعب كبير لكن غيابه لن يكون مؤثرًا على الاتحاد، السبب في ذلك هو ثقتي في قدرة اللاعب الذي سيلعب بدلًا منه في تقديم أداء قوي فنيًا وبدنيًا".

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