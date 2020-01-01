كاريلي يُحذر لاعبي الاتحاد من التهاون أمام الشباب

طالب كاريلي جميع اللاعبين بالتركيز الكامل في الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم

شدد المدير الفني البرزايلي فابيو كاريلي على لاعبي الاتحاد بضرورة القتال خلال مباراة الفريق المُقبلة أمام الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

وحذر كاريلي اللاعبين بعدم التهاون بمنافسهم الشباب والثقة الزائدة بسبب فوزهم عليه بـ5 أهداف لهدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ20، مؤكداً أن لكل مباراة ظروفها.

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وطالب كاريلي جميع اللاعبين بالتركيز الكامل في الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم من خلال نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الشباب الإثنين المقبل.

المدير الفني لم يكتفٍ بنقل هذه الرسالة للاعبين، بل شرح لهم الأخطاء المتكررة في آخر مباراتين، والتي تركزت في إضاعة الفرص بسهولة أمام المرمى إضافة إلى سهولة الوصول إلى المرمى الاتحادي.

المدرب البرازيلي حرص، خلال المران، على رفع الروح المعنوية للاعبين، وتحفيزهم لتجاوز الخسارة أمام الوحدة، والإعداد الأمثل لمواجهة الشباب المقبلة، في الوقت الذي رصدت إدارة الاتحاد مكافأة مالية كبيرة للاعبين في حال تجاوزهم منافسهم، وبلوغهم نهائي البطولة العربية.

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ويرغب كاريلي في مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز، الذي سيسهم بوضع قدم الفريق الأولى في النهائي قبل مواجهة الإياب التي ستجمع الفريقين في الـ7 من أبريل المقبل في جدة.