كاريلي يتلقى عرضًا للعودة إلى البرازيل ويحسم موقفه مع الاتحاد

إدارة العميد الاتحاد كانت قد تعاقدت مع كاريلي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

فجرت تقارير صحفية برازيلية مفاجأة صادمة لجماهير اتحاد جدة السعودي بعدما كشفت عن وجود محاولة من قبل نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، للتعاقد مع فابيو كاريلي، مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع كاريلي منذ أسابيع ليبدأ مشوار جديد مع العميد من أجل تصحيح الأخطاء والعودة إلى الطريق الصحيح.

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تقارير برازيلية أشارت إلى أن نادي أتلتيكو مينيرو يستهدف التعاقد مع كاريلي من أجل تعويض المدير الفني رفائيل ​دوداميل​، الذي تعرض للإقالة من منصبه بسبب سوء النتائج.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض النادي البرازيلي لكاريلي قوبل بالرفض، مشيرًا إلى صعوبة رحيله عن الفريق الاتحادي في الوقت الحالي.

وقال كاريلي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرازيلية أمس، "العودة في هذه اللحظة إلى الدوري البرازيلي أمر مستحيل، لا أفكر في مغادرة الاتحاد".

إدارة العميد الاتحادي كانت قد تعاقدت مع كاريلي المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

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وخلف كاريلي، المدرب الهولندي تين كات، الذي أقيل من منصبه لسوء نتائج الاتحاد، في الموسم الحالي، حيث سجل ظهوره الأول في كلاسيكو الهلال 1/0 ضمن الجولة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.