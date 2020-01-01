كاريلي: ثلاثي النصر يجعل الاتحاد أقوى

البرازيلي كاريلي يعلق على عدم مشاركة أوفيني.

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أن فريقه تحسن بشكل كبير عن الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الصفقات الجديدة، بانضمام ثلاثي النصر عمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين وحمد المنصور، وعودة الرأس الأخضري جاري رودريجيز، سيكون الفريق اقوى.

الاتحاد تعادل مع نظيره الفتح بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت.

كاريلي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الاتحاد يعاني من بعض المشاكل، وسنعمل على معالجتها بشكل سريع خلال الأيام المقبلة".

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المدرب البرازيلي تحدث عن سبب استبدال حمدان الشمراني، حيث قال: "الشمراني فقد جزء كبير من لياقته البدنية، بسبب غيابه عن التمارين بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا كما يعلم الجميع".

فابيو تابع: "أفضل عدم التعليق على عدم الدفع بالبرازيلي برونو أوفيني في مباراة اليوم أمام الفتح، أفضل الانتظار وعدم الحديث عن الأمر حاليًا".

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وتحدث فابيو كاريلي عن عودة جاري رودريجيز، حيث قال: "بالنسبة لي أرى أن رودريجيز لاعب كبير، ويمكنه أن يخدم الفريق، وعن عودته قرارًا إداريًا، من الممكن أن تستفسر من إدارة النادي".

الاتحاد حقق أول نقطة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، بعد الخسارة في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد أمام الاتفاق.