كاريلي: الاتحاد تطور كثيرًا وننتظر عودة المصابين

فابيو كاريلي يتحدث عن تطور الاتحاد وعودته إلى الطريق الصحيح.

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السعودي، على أن فريقه بدأ في استعادة عافيته بجميع البطولات، وذلك بتحقيق الانتصارات وتصاعد النتائج الإيجابية للفريق.

الاتحاد تأهل إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء بدور الـ16.

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كاريلي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "مستوى فريق الاتحاد تطور بشكل كبير، مقارنة بالسنوات الأخيرة، ولكن هذا التحسن وضع أمامنا الكثير من العمل، ولابد علينا الاستمرار على هذا المستوى".

المدرب البرازيلي تحدث عن غيابات الفريق، حيث قال: "حتى الآن نعاني من عدم اكتمال الصفوف، ومع عودة المصابين مثل فهد المولد وبرونو هنريكي، سنصبح أقوى، وأحب دائمًا للاعبين الذين يمتلكون الدوافع".

مدرب الاتحاد اختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد بدأ في العودة إلى سابق عهده، لأن هناك العديد من اللاعبين المميزين بالفريق، ولكن نحتاج إلى التحسن خلال الفترة القادمة".

الاتحاد يستعد لمواجهة الرائد، في الجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الإثنين المقبل.