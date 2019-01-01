كاريلو يحسم موقفه من عرض النصر ومستقبله مع الهلال

إدارة الهلال تعمل على تقديم عرضًا رسميًا إلى بنفيكا من أجل شراء عقد كاريلو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال، عن موقفه من العروض التي يمتلكها خلال الفترة الحالية.

ونقلت أحدى الصحف البرتغالية تصريحات اللاعب التي أكد فيها رغبته البقاء رفقة نادي الهلال مفضلاً الاستمرار مع الزعيم على العروض التي وصلته مؤخرًا.

كاريلو قال لصحيفة «Ovacion»: "أنا سعيد جدًا في نادي الهلال و أرغب بالاستمرار مع الفريق".

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العديد من التقارير أكدت أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع لاعب نادي بنفيكا المُعار إلى نادي الهلال خلال الصيف المقبل.

اللاعب قال في تصريحاته : "الأولوية في البقاء مع الهلال، والتقيت بالصدفة اكثر من مرة مع فيتوريا، ولكن لم نتحدث مطلقاً عن العودة للعمل معاً".

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وأضاف اللاعب : "أملك عدة عروض، لكنني كنت مقتنعًا بالمشروع الجاد والجاد جداً الذي قدمه الهلال لي، ويجب أن أعترف أنني سعيد للغاية في الهلال وأريد أن أستمر، وإما الهلال أو العودة إلى البرتغال".

يُذكر أن إدارة الهلال تعمل على تقديم عرضًا رسميًا إلى بنفيكا من أجل شراء عقد كاريلو بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو