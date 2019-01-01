كاريلو أم فابريسيو - من يتفوق في نهائي أبطال آسيا؟

مقارنة بالأرقام بين لاعبا الهلال وأوراوا ريد الياباني.

مواجهة حاسمة مرتقبة بين الهلال السعودي، وأوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء الأحد المقبل 24 نوفمبر الجاري.

ويتسلح الهلال وأوراوا بأفضل اللاعبين، من أجل حسم اللقب القاري، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملع سايتاما 2002 في اليابان.

ونستعرض خلال السطور التالية، مقارنة بالأرقام بين البيروفي أندريه كاريلو، جناح الهلال، والبرازيلي فابريسيو مهاجم أوراوا ريد..

أندريه كاريلو

لعب 7 مباريات رفقة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، جميعهم بشكل أساسي، وذلك بواقع "609 دقيقة".

سجل كاريلو هدفين في دوري الأبطال، وسدد 6 كرات على المرمى، وأرسل 3 عرضيات ناجحة، وصنع هدفين.

له 15 تمريرة حاسمة لزملائه، ووقع في التسلل 5 مرات، وكان له دورًا دفاعيًا فعالًا، حيث استخلص 4 كرات، واعترض الكرة 3 مرات.

مرر اللاعب البيروفي 225 تمريرة صحيحة، وحصل على 6 أخطاء، وارتكب 11 خطأ ضد الخصم.

فابريسيو

لاعب أوراوا شارك في 7 مباريات، لعب 6 بشكل أساسي ومباراة واحدة شارك كبديل، وذلك بواقع 489 دقيقة.

سجل البرازيلي هدف واحد فقط، وسدد 9 كرات على المرمى، حيث مرر 3 كرات حاسمة، ولم يصنع أي أهداف.

استخلص فابريسيو كرة واحدة في جميع المباريات التي شارك فيها، حيث لم يقدم أداء دفاعي جيد خلال المباريات التي شار فيها مع الفريق الياباني.

فابريسيو مرر 115 تمريرة صحيحة، وحصل على 13 خطأ، وارتكب 8 أخطاء ضد الخصم، وحصل على كارت أصفر وحيد.