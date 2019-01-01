كاريلو جاهز لقيادة الهلال أمام السد وغموض موقف جيوفينكو

كاريلو تعافى من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي جاهزية اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو للتواجد رفقة فريقه في مباراته المُقبلة أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا.

الهلال يطير إلى الدوحة لمواجهة السد الثلاثاء المُقبل ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تُقام على ملعب جاسم بن حمد.

كاريلو تعافى من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ خلال مواجهة الاتحاد بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

في الإطار نفسه، أكد الجهاز الطبي بنادي الهلال جاهزية عبدالله عطيف للتواجد في قائمة الهلال لهذه المواجهة بعد التعافي من الإصابة.

ويُحيط الغموض حتى الآن بموقف الثنائي سلمان الفرج وسبيستيان جيوفينكو، حيق شعر الأخير بآلام في العضلية الخلفية خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام نادي التعاون.