مدرب بيرو السابق يفتح النار على كاريلو بسبب الهلال

كاريلو اتخذ هذا القرار وقرر البقاء في الدوري السعودي لوجود بعض العوامل الاقتصادية

ماجد جزر

واصل مسؤولي الكرة في بيرو توجيه النقد اللاذع للاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي الحالي بسبب عدم الاستمرار في أوروبا.

وكان الهلال قد حسم تعاقده مع كاريلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مرحلة طويلة من المفاوضات مع مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي.

المدير الفني السابق للمنتخب البيروفي كارلوس أوبليتاس عبر عن عدم رضاه على انتقال كاريلو إلى صفوف الزعيم بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد مدرب بيرو السابق أن كاريلو اتخذ هذا القرار وقرر البقاء في الدوري السعودي لوجود بعض العوامل الاقتصادية التي تحكمت في قراره.

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أوبليتاس يرى أن كاريلو يمتلك إمكانيات فنية مميزة تجعله يلعب في أحدى الدوريات الأوروبية، ويُقدم مردودًا فنيًا جيدًا، لكنه اختار القيمة المالية عن الفنية.