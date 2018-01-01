كاريجر يصف فان دايك بأنه روجر فيدرر كرة القدم

كاريجر يمدح فان دايك قبل موقعة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث قلب دفاع ليفربول السابق جيمي كاريجر بشأن نجم قلب الدفاع الحالي في ليفربول فيرجيل فان دايك، حيث وصفه بأنه روجر فيدرر عالم كرة القدم. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

تشكيل لجنة لاختيار لاعب الجولة والشهر بالدوري السعودي

وكان كاريجر قد أثنى على فان دايك كثيرًا من قبل، ووصفه في كثير من المرات بأنه أفضل قلب دفاع في العالم في الوقت الحالي، وأنه أيضًا مختلف عن البقية.

وحقق فان دايك نجاحًا كبيرًا مع ليفربول منذ انضمامه في يناير الماضي، حيث أنه تحول من صفقة محل انتقاد الجميع بسبب قيمتها المادية المرتفعة، إلى أفضل قلب دفاع في العالم حسب آراء الغالبية.

وتحدث الثنائي جيمي كاريجر ووسونيس حول فان دايك، حيث اتفقا في كونه يشبه روجر فيدرر ولكن بالنسبة لكرة القدم، مؤكدين على جودته العالية.

وقال كاريجر: "حينما تشاهد مباراة تنس يلعب فيها روجر فيدرر فإنك تشعر أن كل شيء سهل، تمامًا كما يشعرك فان دايك والكرة في أقدامه أو وهو يفتكها من الخصم، إنه مميز للغاية"

وأضاف: "لقد حقق ليفربول نجاحًا كبيرًا بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولكنني أعتقد أنهم قادرون على تحقيق الألقاب خلال هذا الموسم.

يذكر أن فان دايك كان قد انضم إلى صفوف ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، في صفقة قياسية بلغت حوالي 75 مليون يورو.