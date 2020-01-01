كاريجر: مشجعو ليفربول يقللون من صلاح

جيمي كاريجر يرى أن محمد صلاح لا يحظى بما يستحق في ليفربول

يرى أسطورة ليفربول جيمي كاريجر أن جماهير الريدز تنتقص من النجم المصري محمد صلاح رغم كل ما يقوم به من أجل النادي.

وكان صلاح قد أنهى العقد الماضي كهداف ليفربول الأول خلاله، في الوقت الذي لم يلعب فيه صلاح بقميص ليفربول سوى موسمين ونصف فقط.

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وحول ذلك، يقول جيمي كاريجر إن صلاح لاعب من الطراز العالمي وأحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم في الوقت الحالي وفي السنوات الأخيرة"

وأضاف: "رغم كل ذلك أعتقد أنه لا يحصل على الدعم الكافي في ليفربول، وأعتقد أن التقدير الذي يحصل عليه من جماهير النادي أقل مما يستحق"

وتابع: "أعتقد أن ليفربول قد حصل على 6 لاعبين من الطراز العالمي وهم صلاح وماني وفيرمينو وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وألكساندر أرنولد"

وأردف: "إذا طلبت من مشجعي ليفربول أن يستغنوا عن أحد هؤلاء فإنهم سيرفضون، ولكن لا أعتقد أن صلاح يأتي في نفس السياق بالنسبة لهم"

وأكمل: "في حال قلت لأحدهم ما رأيك في أن تحصل على 130 مليون جنيه استرليني في مقابل الحصول على خدمات فان دايك أو أليسون فإنه سيرفض، ولكن لو في مقابل صلاح من الممكن أن يقول لك سأفكر في الأمر"

واسترسل: "إنه أمر مثير للجدل بالنظر إلى حجم ما قدمه صلاح لليفربول في سنتين ونصف فقط، حيث سجل 87 هدفًا في هذه الفترة وحسم الكثير من المباريات للفريق"

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الرابع على سلم هدافي البريميرليج في الوقت الحالي برصيد 15 هدفًا بعد الهدف الذي سجله في شباك ويست هام يونايتد مساء اليوم.