كارليس بيريز: برشلونة ماضي وروما خطوة إلى الأمام

الوافد الجديد على معقل الذئاب يضع ماضيه في "كامب نو" وراء ظهره

أصر الوافد الجديد على روما كارليس بيريز، على أنه لم يتراجع خطوة إلى الوراء في مسيرته، بانتقاله من برشلونة إلى معقل الذئاب، وذلك في مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا أمام الصحفيين اليوم الأربعاء.

وقال الشاب الكاتالوني "جئت إلى نادٍ رائع. والانتقال إلى روما لا يبدو خطوة إلى الوراء، بل العكس. أتصور أنها خطوة أكبر"، كونه سيتحول للاعب أساسي في تشكيلة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، بدلاً من وضعه في "كامب نو"، حيث كان مجرد بديل.

وأضاف بشأن عقده الطويل الممتد لأربع سنوات ونصف "صحيح غيرت البلدان، لكني سعيد للغاية بهذا التحدي".

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وتابع "دائمًا أنظر إلى روما على أنه واحد من الأندية الرائعة، واتخذت هذه الخطوة بعد اتصال المدرب بي، وأود القول بأن الطريقة التي تحدث بها معي، أعطتني ثقة كبيرة لكي أساهم في تقديم شيء مهم للنادي. أفهم جيدًا أنني رحلت عن فريق مهم، لكني جئت إلى هناك لمهمة أخرى".

وعن إمكانية عودته إلى "كامب نو" في المستقبل القريب، قال "لقد قررت التوقيع لروما لأنني أريد أن أتطور هنا. أريد أن أكون لاعبًا مهمًا بالنسبة للفريق، وبرشلونة أصبح من الماضي وروما هو حاضري. لقد وقعت على عقد مدته أربع سنوات ونصف، ورغبتي البقاء هنا".

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وختم بالحديث عن استعداده للتكيف مع الكرة الإيطالية المختلفة تمامًا عن الإسبانية، بقوله "لقد حذرني فونسيكا قبل توقيعي من مسألة القوة البدنية في الدوري الإيطالي، وأدركت مدى عدوانية الكرة الإيطالية منذ مباراتي الأولى، وسريعًا شعرت أنني أكثر راحة".

ورحل صاحب الـ21 عامًا عن البلو جرانا هذا الشتاء، وفي سجله هدف وحيد في الليجا من مشاركته في 11 مباراة خلال موسم ونصف، وبوجه عام سجل هدفين في 13 مباراة في كل البطولات بالقميص الكاتالوني.