المدرب الإيطالي يحسم مصير الثلاثي مودريتش وبنزيما وكروس مع ريال مدريد

shahid

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أن أندية الهلال والنصر والاتحاد، يستهدفون التعاقد مع لاعبين من صفوف ريال مدريد، على رأسهم الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيما، ولكن مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي صدم الجميع!

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وأكدت بعض التقارير خلال الفترة الماضية، على أن الاتحاد توصل لاتفاق مع كريم بنزيما، كما أكدت أيضًا على أن مودريتش بدأ في دراسة عرض نادي النصر وسط أنباء عن دخول الهلال في الصفقة، وأما عن توني كروس فهناك اهتمام هلالي به.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة: "مفاوضات التجديد مع الثلاثي مودريتش وبنزيما وكروس ستبدأ، لأنهم يمتلكون المستوى الرائع بغض النظر عن العمر".

وأضاف: "عليك تقييمهم وفقًا لما يقدمونه وليس حسب العمر، ومازالوا يمتلكون لياقة بدنية مثل اللاعبين الشباب، ومن الصعب أن تجد مثلهم في سوق الانتقالات".

وأشار موقع "ريفيلو" إلى أن تمديد عقود ثلاثي ريال مدريد سيكون لمدة عام واحد، وأن الألماني توني كروس لم يحسم موقفه سواء بالاستمرار لموسم إضافي أو اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

الصحيفة شددت على أن ريال مدريد لن يتحرك من أجل التعاقد مع لاعبين وسط جدد، وأن هدف النادي الآن هو تمديد عقدي كروس ومودريتش، بجانب تواجد الثلاثي أوريلين تشاوميني وإرنستو فالفيردي وإدواردو كامافينجا.

وبذلك يصدم أنشيلوتي الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع نجوم ريال مدريد في الصيف المقبل، في ظل اقترابهم من تجديد عقودهم التي ستنتهي بنهاية الموسم الحالي مع الفريق الملكي.

Shahid