كارلو أنشيلوتي وافق ولكن .. ريال مدريد أمام عقبة واحدة لضم إيمريك لابورت من النصر

هل يتحرك ريال مدريد لحسم صفقة لابورت؟

وافق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على ضم المدافع الإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أن أنشيلوتي وافق على ضم لابورت، ولكن على ريال مدريد إيجاد طريقة يستطيع الحصول بها على اللاعب دون أن يدفع أموالًا إلى النصر!

وأضافت الصحيفة أن لابورت لديه عقد يمتد لموسمين مع النصر، حيث يحصل على 24 مليون يور وفي الموسم الواحد، حيث يحاول وكيله للوصول لاتفاق مع العالمي لإنهاء العقد، والاتفاق على الإعفاء من الـ48 مليون يورو.

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وكان النصر قد حصل على خدمات لابورت من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2023، مقابل 27 مليون يورو، حيث تألق بشكل كبير مع منتخب إسبانيا في يورو 2024 وحقق اللقب معه.

وأكدت الجريدة الإسبانية على أن الأخبار التي أشارت إلى أن هناك اجتماع حدث بين إبراهيم المهيدب رئيس النادي مع فيرناندو هييرو المدير الرياضي والمدرب لويس كاسترو، لبحث إمكانية رحيل لابورت غير صحيح، وأن الإدارة مستقرة على استمراره مع الفريق.

وفي الناحية الأخرى لا يفكر لابورت في اتخاذ أي موقف مع نادي النصر، من أجل الرحيل عن دوري روشن، فهو يدرك جيدًا أنه وقع على عقد مغرٍ للغاية، ويتبقى له موسمين.

مفتاح انتقال لابورت إلى ريال مدريد في يد المدافع الإسباني، لأن ريال مدريد لا يُريد دفع أي مبلغ لانتقال اللاعب صاحب الـ30 عامًا، على الرغم من أنه يراه الحل المناسب لتعويضه عن فشل صفقة المدافع ليني يورو الذي وقع لمانشستر يونايتد هذا الصيف.