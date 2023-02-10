كارلو أنشيلوتي: نجوم الهلال أعجبوني في كأس العالم، وهذا ما سأفعله عندما أرى دياز!

تطرق كذلك إلى موقف بنزيما وكورتوا من النهائي

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على احترامه لفريق الهلال قبل اللعب أمام الفريق السعودي، غدًا، السبت، في نهائي كأس العالم للأندية.

وكشف المدرب المخضرم في المؤتمر الصحفي للقاء، عن موقف الثلاثي إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وكريم بنزيما من الظهور في المباراة.

وقال المدرب الإيطالي عن مواجهة الغد:"الهلال فريق جيد للغاية يتمتع بجودة فردية مميزة، كما يمتلك العديد من اللاعبين السعوديين الدوليين الذين قدموا مستويات مبهرة في كأس العالم".

وأضاف:"نحن نحترمهم بعدما أظهروا كفاءتهم أمام فلامنجو، كما أننا نحترم هذا الحدث الذي لا يحدث مرات عديدة في حياتنا المهنية".

وأوضح:"نحن قريبون من لقب مهم للغاية، لذلك أطلب من الفريق الاستمتاع بهذه المباراة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو الفوز".

وعن المصابين:"هناك فرصة لمشاركة ميليتاو وبنزيما وكورتوا، لو لم يكن الأمر كذلك لما أحضرناهم معنا للمغرب".

رأيه في رامون دياز مدرب الهلال:"كان مهاجمًا جيدًا وتمتع بقوة هائلة في الملعب، ترك العديد من الانطباعات الإيجابية كلاعب، وهذه المرة الأولى التي نواجه فيها بعضنا البعض كمدربين، سأقوم بتحيته بكل حب".

تدريب منتخب البرازيل:"وضعي واضح جدًا، لدي عقد مع ريال مدريد حتى 2024".

وعن خوض النهائي"وصلنا إلى نهاية طريق طويل وعلينا أن نظهر بشكل جيد، هذه المباراة يمكنها أن تعطينا دفعة للمباريات القادمة بعد ما حدث ضد ريال مايوركا وبرشلونة، هذه الأشياء تحدث في كرة القدم والفريق تحسن مقارنة بالعام الماضي".

جدير بالذكر أن الهلال وصل إلى نهائي مونديال الأندية بعد التغلب على الوداد المغربي وفلامنجو البرازيلي، بينما تأهل ريال بعد فوزه على الأهلي المصري في نصف النهائي.