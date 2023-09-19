كارلو أنشيلوتي: مانشستر سيتي سيحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا وهذا هدف ريال مدريد

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل مواجهة أونيون برلين في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا..

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أنشيلوتي تحدث خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة فريقه أمام أونيون برلين الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عن وضعية فريقه في المسابقة، واحتمالية المنافسة على اللقب، بالإضافة إلى الإصابة التي تعرض لها داني كارباخال نجم الفريق في التدريبات الصباحية يوم الثلاثاء.

أنشيلوتي بدأ المؤتمر بالحديث عن وضعية كارباخال قائلًا: "إنه يعاني من شد عضلي، قررنا إراحته، إنه في وضعية جيدة، ونعتقد أن الأمر ليس خطيرًا".

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وعن احتمالية مشاركته في الديربي ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في قمة الجولة السادسة من "لا ليجا"، قال أنشيلوتي: "اليوم وغدًا سيخضع لفحوصات، سوف نرى بعد ذلك".

وأضاف: "لم يتم استبعاد كارباخال من التواجد في الديربي بالرغم من الإصابة، ومشاعره جيدة حتى الآن".

وسُئل أنشيلوتي عن مانشستر سيتي، وعما إذا كان فريق المدرب بيب جوارديولا قادرًا على الاحتفاظ باللقب ليرد: "أعتقد أن مانشستر سيتي المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا، لقد حقق اللقب الموسم الماضي ويملك فريقًا جيدًا".

وعن هدف فريقه في النسخة الحالية من البطولة قال المدرب الإيطالي: "هدف ريال مدريد هو اجتياز مرحلة المجموعة اجتياز دور الستة عشر والدور ربع النهائي، الهدف هو التنافس، هذه المسابقة خاصة بالنسبة لنا".

وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن مستوى أونيون برلين ليقول: "فريق جيد جدًا دفاعيًا ويلعب بكثافة كبيرة، لقد درسناهم جيدًا، وآمل أن نلعب مباراة رائعة ضدهم".

فيما اختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "أونيون برلين فريق جديد على هذه البطولة، ولكن إذا كان هنا فذلك لأنه قدم أداءً جيدًا للغاية في العام الماضي، إنه يلعب بقوة كبيرة، ونحن درسناه جيدًا".