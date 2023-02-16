كارلو أنشيلوتي: لست مهتمًا كثيرًا بتجديد عقد ماركو أسينسيو!

أنشيلوتي يتحدث عن عدم اهتمامه بتجديد عقد أسينسيو ومودريتش الذي لا يُمس

لا يهتم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، كثيرًا ببقاء أو رحيل لاعبه ماركو أسينسيو؛ فلديه كثير من التحديات لينجزها فريقه هذا الموسم.

وتحدث أنشيلوتي عقب فوز ريال مدريد على إلتشي في الدوري الإسباني برباعية بعد عودته متوجًا بلقب كأس العالم للأندية بداية الأسبوع.

وقال كارلو عن تجديد عقد أسينسيو الذي سجل الهدف الأول لفريقه: "لا أعرف إن كان سيبقى أم لا، ربما يستمر وربما يرحل؛ لا أعرف ولست مهتمًا كثيرًا. لدينا كثير من التحديات هذا الموسم"

لكن رد المدرب الإيطالي كان مختلفًا قليلًا حينما سُئل عن تجديد عقد لوكا مورديتش "مودريتش لاعب لا يُمس بالنسبة لي. لكن أعتقد بأن كل لاعب مهم بالفريق ولا يمكنني الدفع بأحد عشر لاعبًا كل مباراة بل علي المداورة، لوكا دخل بديلًا وسجل هدفًا كما فعل كروس أمام بلباو. من دكة البدلاء يمكنهم المساهمة بالأهداف".

ورفض مدرب ريال مدريد التعليق على قضية الدفعات المالية التي منحها برشلونة لنائب رئيس الحكام السابق بإسبانيا والتي يُحقق فيها الآن.