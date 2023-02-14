كارلو أنشيلوتي: لاعبو ريال مدريد البرازيليين يضحكون على ارتباطي بالسيليساو .. وهذه احتياجاتي من السوق!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد يتحدث من جديد عن ارتباطه بتدريب منتخب البرازيل.

عاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني للحديث مرة أخرى عن ارتباطه بتدريب منتخب البرازيل، ورد فعل نجوم "السيليساو" في النادي الملكي على تلك التقارير.

تصريحات أنشيلوتي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، قبل مواجهة ريال مدريد وإلتشي، والتي تقام مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وخلال المؤتمر، سُئل أنشيلوتي عما إذا كان النجوم البرازيليين في ريال مدريد يتحدثون معه حول تدريبه لمنتخب بلادهم، وقال ضاحكًا: "إنهم يمزحون ويضحكون على الموضوع، لكنه يلقون النكات لا أكثر".

وأضاف: "الحقيقة هي أنني أمتلك عقدًا مع ريال مدريد حتى 2024، وسألتزم به طالما أراد النادي ذلك".

كما سُئل أنشيلوتي عن رأيه في الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وعما إذا كان ريال مدريد يحتاج لمثل هذه النوعية من المهاجمين.

وأجاب الإيطالي: "حسنًا، نحن بحاجة إلى مهاجم صريح، وهذا هو رأيك، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن السوق، نحن نركز على المسابقات التي ننافس عليها حاليًا".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن تجديد عقد توني كروس مع ريال مدريد قائلًا: "لا أستطيع أن أقول ما سيحدث، لم يخبرني بأي شيء، لكن الإحساس الذي لدي إيجابي، إنه يستطيع التجديد إذا أراد ذلك، لكنه شعوري الشخصي".

وفي ختام تصريحاته، تحدث أنشيلوتي عن تراجع مستوى الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب الوسط قائلًا: "حتى كأس العالم كان يؤدي بشكل جيد للغاية، كان مفاجأة بالنسبة لي، لكن كأس العالم أثرت عليه، إنه يحاول العودة والتعافي، وجسديًا إنه يعود شيئًا فشيئًا".