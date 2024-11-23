أنشيلوتي: لن أُعلم مبابي كيف يلعب كمهاجم وسندرس الميركاتو الشتوي بعد هذه المباراة!

المدرب الإيطالي لا يستبعد الرهان على الشباب

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لا يعاني من أي أزمات، مشيرًا إلى تمنيه لإظهار اللاعب لكامل قدراته مع الفريق هذا الموسم.

مبابي يحظى ببداية سيئة مع الفريق الإسباني منذ انتقاله في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وسط شكوك حول معاناته من مشكلة عقلية، بالإضافة لعدم رضاه عن اللعب كمهاجم صريح بدلًا من الجناح الأيسر.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال أمام ليجانيس، غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني:"السلسلة السيئة التي يعيشها مبابي مر بها جميع المهاجمين، يشعرون بالإحباط عندما لا يسجلون الأهداف، أرى كيليان متحفزًا وسعيدًا بالتدرب مع زملائه في الفريق، الحالة السيئة ستتوقف عاجلًا أم آجلًا، الأمر مسألة وقت فقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن معاناة مبابي من مشكلة عقلية:"لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي، أراه سعيدًا بالتواجد هنا، التكهنات حول هذه القصة تبدو قبيحة بالنسبة لي، كما أنه لم يطلب مني مطلقًا اللعب في مركز ما بالملعب، الجميع يريد اللعب كأساسي، ليس لدى أي لاعب مركز ثابت، يمكن إحداث تغييرات اعتمادًا على موقف المباراة فقط".

وعن خطة اللاعب في الاستراحة:"لقد عمل مع باقي اللاعبين، ركزنا على الدفاع مع راؤول أسينسيو وفيرلان ميندي، لن أعلم كيليان كيف يلعب كمهاجم، هو من يمكنه تعليمي، هل يحتاج إلى عمل دفاعي؟ لا أعتقد ذلك".

إمكانية دخول النادي في الميركاتو الشتوي:"دعونا نرى ما سيحدث، سنبدأ التطرق إلى هذا الأمر بعد مباراتنا ضد إشبيلية، سنفكر وقتها في ما يجب القيام به في السوق".

إمكانية الاعتماد على براهيم دياز:"لقد عاد من الإصابة بشكل جيد، سجل بعض الأهداف وهو الآن في حالة غير عادية، سيكون مهمًا بالنسبة لنا، لأنه يلعب كجناح ويساعد لاعبي الوسط أيضًا".

وخلال حديثه تطرق أنشيلوتي إلى اللاعب الشاب راؤول أسينسيو مشيرًا إلى قدرته على المساهمة بدور مهم مع الفريق هذا الموسم، كما أكد أنه يريد منح اللاعبين الشباب المزيد من الفرص لتكوين أفضل فريق ممكن.

يذكر أن ريال يلعب غدًا أمام ليجانيس، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ27 نقطة، ويفصله 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.