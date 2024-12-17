القرار في يد أنشيلوتي .. الكشف عن موقف كيليان مبابي من قيادة هجوم ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي

الفرنسي يبحث عن لقبه الثاني مع الملكي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة مع ريال مدريد، خلال مواجهة باتشوكا المكسيسي في كأس الأندية للقارات "الإنتركونتيننتال".

ويواجه ريال مدريد "بطل أوروبا"، نظيره باتشوكا المكسيكي، غدًا الأربعاء على ملعب "لوسيل" في قطر، ضمن منافسات الدور النهائي من مسابقة كأس الأندية للقارات "الإنتركونتيننتال".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي يشعر بأنه تعافى من الإصابة التي حرمته من اللعب ضد رايو فاييكانو وأبلغ الجهاز الفني أنه مستعد لمواجهة باتشوكا بحثًا عن لقبه الثاني كلاعب في ريال مدريد.

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مبابي كان قد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية، ونجح في مباراته الأولى مع الملكي في الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد التغلب على أتالانتا الإيطالي.

وشعر المهاجم بعدم الراحة في مباراة أتالانتا الأخيرة للفريق بدوري أبطال أوروبا، رغم أن هناك بعض الفحوصات التي أجريت له تبين إصابته، إلا أنه كان هناك دائما حديث عن تعافي سريع، لكنه لم يستبعد التواجد في المباراة.

وأشارت "ماركا" إلى أن مبابي تحدث مع الأطباء وعمال الإنعاش والجهاز الفني، حيث نقل إليهم جميعًا ثقته وتعافيه الكامل، وهو الأمر الذي يجب عليه بعد ذلك أن يعكسه في الجلسة التدريبية المخطط لها للمباراة، التي تقام على ملعب لوسيل.

وتؤكد المؤشرات أن مبابي لكي يشارك أساسيًا ضد باتشوكا، عليه أن يتدرب بقوة بعد ظهر اليوم، وإذا شعر الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي بتحسن حالته الطبية، فإنه سيدفع به من البداية أمام النادي المكسيكي.

يذكر أن باتشوكا المكسيكي كان قد تأهل إلى نهائي كأس الأندية للقارات "الإنتركونتيننتال"، بعد فوزه على بوتافوجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) بثلاثية نظيفة، قبل أن يلحق الهزيمة بالأهلي المصري في نصف النهائي (6-5) بركلات الترجيح في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.