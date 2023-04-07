كارلو أنشيلوتي: كل شيء بدأ أمام باريس سان جيرمان، ولا أتابع مبارياتي جيدًا!

سعادة فائقة للمدرب الإيطالي في مؤتمر مباراة فياريال

ظهر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وهو مبتسمًا أكثر من المعتاد، خلال حضوره المؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال القادمة بالدوري الإسباني.

ريال نجح مؤخرًا في الفوز على غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو 4/0، ليتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للعب أمام أوساسونا في مايو المقبل.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء الغواصات:"لم يتغير أي شيء في العالم، أولًا لأنني لم أستطع تدريب برشلونة وثانيًا لأنني سعيد تمامًا هنا، بالنادي الأفضل في العالم".

وأضاف:"بعد 1272 مباراة بمسيرتي لست مضطرًا لإثبات أي شيء لأي شخص، لا أتابع مشواري مباراة تلو الأخرى، ولكني نظرت الفترة الأخيرة لأنني اعتقدت أن عدد المباريات التي دربت فيها اقترب من الرقم 1300".

وأما عن مقارنة الوضع الحالي لفريقه بالموسم الماضي:"لا يوجد فرق كبير، الفوز على كل برشلونة بهذه الطريقة يمنحنا الكثير من الثقة مثلما حدث في مناسبات أخرى، كل شيء بدأ أمام باريس سان جيرمان، عندما أنظر إلى اللاعبين أجدهم يشعرون بحالة من الحماس والاتحاد".

يذكر أن فرص ريال أصبحت ضعيفة في المنافسة على الدوري الإسباني هذا الموسم، باحتلال الفريق المركز الثاني بجدول البطولة بـ59 نقطة بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما يمكنه تحقيق الثنائية بالفوز بكأس الملك، وكذلك في دوري أبطال أوروبا الذي يتواجد فيه بدور الثمانية في موقعة صعبة أمام تشيلسي.