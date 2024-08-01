"أمر سهل جدًا" .. كارلو أنشيلوتي يتحدث عن تجربة تدريب "الوحش" كريستيانو رونالدو

كلمات حاسمة من كارلو أنشيلوتي عن الأسطورة رونالدو..

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، عن "تجربة" تدريب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي حاليًا.

أنشيلوتي خلال "ولايته الأولى" مع ريال مدريد، في الفترة من 2013 إلى 2015، أشرف على تدريب رونالدو، الذي كان يتواجد وقتها مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعن ذلك يقول أنشيلوتي في بودكاست "أوبي وان"، الذي يقدمه النجم النيجيري المعتزل جون أوبي ميكيل: "تدريب (الوحش) كريستيانو؟.. أنه أمر سهل جدًا؛ فهو لاعب يسجل الكثير من الأهداف".

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وأكد المدير الفني الإيطالي على أن الأسطورة البرتغالية، لاعب "جاد واحترافي"، كاشفًا عن أنه عندما ينزل إلى أرضية الملعب، يكون في أعلى درجات التركيز.

وشدد كارلو أنشيلوتي على أنه لم يشاهد كريستيانو رونالدو - ولو لمرة واحدة -، وهو يلعب بـ"استهتار" أو تراخي، داخل أرضية الملعب.

وأعرب أنشيلوتي عن ثقته في مواصلة رونالدو، تحطيم الأرقام وكتابة الإنجازات، على الرغم من وصوله إلى سن الـ39 سنة؛ بقوله: "طالما لا يزال يلعب، فأنه قادر على ذلك".