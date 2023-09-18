كارلو أنشيلوتي: فران جارسيا عانى من كوبو .. وخوسيلو مهاجم افتقدناه لسنوات!

أنشيلوتي يشيد بأداء لاعبيه بعد الفوز الصعب على ريال سوسييداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني..

ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أمام وسائل الإعلام للتعليق على فوز فريقه الصعب على ريال سوسييداد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الجولة الخامسة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

المدرب الإيطالي المخضرم تطرق خلال تصريحاته إلى بداية فريقه السيئة في المباريات الأولى من الموسم، والإضافة التي قدمها خوسيلو المهاجم الجديد للفريق الملكي.

وقال أنشيلوتي في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تلقي ريال مدريد أهدافًا مبكرة منذ بداية الموسم: "علينا تقييم ذلك، من أصل خمس مباريات بدأنا ثلاثًا منها باستقبال هدف".

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وأضاف: "الشيء الجيد هو أننا عدنا، لكن علينا تجنب ذلك، كان من الصعب علينا الدخول في المباراة، ولقد فعلنا ذلك بفضل طاقة الفريق، وأعتقد أن لدينا القدرة في الوقت الحالي على تقديم قوة يصعب على المنافسين تحملها".

وعن أداء خوسيلو الذي سجل هدف الفوز، وتغييره المباشر بعد التسجيل، قال أنشيلوتي: "خوسيلو يوفر الضمانات في الهجوم لأنه يلعب بشكل جيد للغاية بظهره ووجهه، وهو خطير للغاية في منطقة الخصم، نحن نعرف ما يمكن أن يساهم به".

وأضاف: "كنت سأقوم بتغيير خوسيلو حتى إذا لم يسجل، الشك جاء بعد الهدف، لكن القرار كان تقديم لاعبين أكثر جاهزية من الناحية البدنية".

وعن دور المهاجم الإسباني المخضرم، قال المدرب الإيطالي: "إنه مهم بالنسبة لنا، لأنه ليس لدينا أي لاعب بهذه الخصائص، وفي السنوات الماضية لم يكن لدينا أي لاعب مثله".

وفي ختام تصريحاته، تحدث أنشيلوتي عن فران جارسيا الظهير الأيسر لريال مدريد، والذي قدم تمريرتين حاسمتين في المباراة، قائلًا: "لقد عانى قليلًا حيث لعب كوبو بشكل جيدة للغاية عليه، لكنه نجح في التقدم وقدم تمريرتين رائعتين، مما سمح لنا بالفوز".