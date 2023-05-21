أنشيلوتي أدلى بتصريحات غاضبة بشأن ما حدث مع فينيسيوس جونيور في ملعب "ميستايا"..

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن غضبه وإحباطه مما حدث مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق خلال مواجهة فالنسيا على ملعب "ميستايا" في الجولة 35 لمنافسات الدوري الإسباني 2022-23.

البرازيلي تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+7 من زمن المباراة بعد مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين، وقبلها شهدت الأجواء هجومًا عنيفًا ضد فينيسيوس جونيور من جمهور ملعب "ميستايا".

أنشيلوتي، وفي تصريحات مع شبكة "موفي ستار" الإسبانية، ظهر غاضبًا بشكل واضح، معتبرًا أن فينيسيوس جونيور كان ضحية للأحداث.

وقال أنشيلوتي: "هل تريد التحدث عن كرة القدم؟ لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، أريد أن أتحدث عما حدث إنه أهم من الهزيمة ، ألا تعتقد ذلك؟ ما حدث اليوم لا يجب أن يحدث".

وأضاف: "إذا كان الملعب يصرخ قردًا والمدرب يفكر في إخراجه بسبب هذا، يحدث شيء خاطئ في الدوري الإسباني. لم يكن يريد الاستمرار وقلت له إن ذلك ليس عادلاً بالنسبة لي لأنه ليس الجاني هو الضحية، كما قاموا بإعطائه بطاقة حمراء، هذا ليس هجومًا".

وحول رد فعل فينيسيوس الذي طلب هبوط فالنسيا، علق قائلًا: "رد الفعل طبيعي تمامًا، لقد وجه الملعب بأكمله إهانات عنصرية له، دعونا نرى ما يحدث، عادة لا يحدث شيء، لأنه حدث مرات عديدة ولم يحدث شيء، أنا لست قاضيًا لكن الوضع خطير للغاية".

وتابع أنشيلوتي: "لدينا مشكلة، ليس لدي مشكلة لأنه بالنسبة لي فينيسيوس هو أهم وأقوى لاعب في العالم، الدوري لديه مشكلة، عليهم أن يوقفوا المباراة. الإهانة لم تكن من شخص واحد إنه الملعب الذي يهين اللاعب بسبب العنصرية ويجب أن تتوقف المباراة ولا يهمني إذا فزنا 3-0".

وأردف: "أخبرت الحكم ريكاردو دي بورجوس، وأخبرني أن البروتوكول ينص على أن أقوم بإبلاغه بالأمر، لقد أهانوه منذ اللحظة الأولى".

واختتم أنشيلوتي: "فينيسيوس حزين للغاية وليس غاضبًا. إنه حزن، لا يمكن أن يحدث ذلك، لا يمكن أن يحدث".

ودخل أنشيلوتي في نقاش مرير مع صحفيين من وسائل الإعلام التابعة لفالنسيا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، الذين نفوا أن يكون الملعب بأكمله قد استخدم إهانات عنصرية في فينيسيوس.

ليجيب أنشيلوتي: "هل أوقفت المباراة لأنهم وصفوه بأنه أحمق؟ لا أعتقد ذلك. لقد أوقفت المباراة بسبب فتح بروتوكول العنصرية".